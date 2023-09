Poseł PiS twierdzi, że potrącił go działacz KOD. Dostał odpowiedź

Poseł PiS Paweł Kaleta twierdzi, że "padł ofiarą nienawiści do niego i Prawa i Sprawiedliwości". Policja zatrzymała w tej sprawie 81-latka. Według Kalety, zatrzymany to działacz KODu. Przewodniczący lokalnego KOD mówi z kolei, że są to "niezgodne z prawdą insynuacje".