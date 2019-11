Poseł PiS szczerze o wypowiedziach Krystyny Pawłowicz

Panie pośle pan ocenia debaty nad nową kandydatura do trybu Konstytucja Bierze chodzi o oprocentowaniu komisyjny Praw człowieka która Za opiniuje Profesora Trybuna Oczywiście na początku wodo kontrowersje ponieważ opon Szukaj dziury Pani gasiuk-pihowicz regular Nie robi jakieś dziwne Ceny Sobie radzi odpowie Naprawdę bardzo Uzasadnij Swoje decyzje Jest znak Prawnik Jest profesorem prawa Przez wiele lat współpracował zarówno E-sprawiedliwość Poprzedników ale tylko sposób na Pojazdy 7 Rok Przyczyny Premierze i Za czasów Jest typowym ekspertem Apolityczny Jest osobą Olbrzymi dorobek naukowy Właśnie w tej chwili Są przebieg debaty na komisji sprawiedliwości zdaje się już dużo bardziej spokojniejszy niż wczoraj Kandydatury pani prof Pawłowicz u pana Stanisława Piotr No to zdecydowanie i dzisiaj to przynosi inny wymiar No może z powodu tego że I zarówno pani profesor Pawłowicz jaki pan Piotrowicz jest bardziej z Pod względem pracy w parlamencie Polityka Zaślepka do Nissana tam potrafisz kierował Komisja sprawiedliwosci i praw czlowieka I tamte pewne zatargi pewnie są w polity Pozycje Przenosiły się już na tą DB Która miała miejsce w dniu wczorajszym Ale skończyło się to pozytywnym zaopiniowaniu muszę z komis Jak rozumieć Dzisiaj będziemy głosowali No właśnie to zachowanie opozycji i ocena pana profesora z Celiny Jednoznaczna jak miało to miejsce w przypadku opiniowania pani Pawłowicz i pana Piotrowi zawsze gotowy Osobowości pana z Celiny z jego osiągnięć które Największym stopniu są niepodważalne aniżeli w przypadku tych pozostałych kandydatów Co pan profesor z przykładem i atopowego naukowca który będzie zasiadał jak rozumiem Trybunale Konstytucyjnym nie żyje Na cmentarz zdecyduje przypadku pani profesor Pawłowicz która jest rzeczywiście bardzo dobry prawnik Pewne kontrowersje pewnie Budziły jej wypowiedzi ale to nie jest powód do tego żeby dokuczać kogoś członkostwa w tym daleko Dorobek naukowy jest również imponujący Tak samo jak i nikt nie będzie podważał znajomości prawa przez pa Posła Piotrowicza który jest bardzo dobrym prawnikiem można go różnie oceniać Posiada on wystarczająco wizytę Zasiada w Trybunale Konstytucyjnym Taka była opinia Komisję w dniu wczorajszym ż e dziekanat Miałem został pozytywnie zaopiniowany Dziś opinie Profesora więc zobaczymy czy komisja z Że tam profesor zostanie człon A skąd wzięło się to zamieszanie z wycofaniem kandydatur proponowania Nowych sami politycy Prawa i Sprawiedliwości jeszcze wczoraj nie wiedzieli Pod jaką kandydaturę Podpis To pytanie oczywiście do osób które podpisywałem tam do kandydatury i też wycofywał Naj poprzedni kandydatów ale sądzę że pan profesor nie jest konto To że zostało to zmieniona na kolejnego Expert Nie powinno budzić wątpliwości Tak samo jak i kwestia czasu to zostanie rozstrzygnięty na posiew Już plenarne mnie w sejmie ale komisja dzisiaj to możesz Nie widzę Właśnie na koniec oto posiedzenie na sali plenarnej i głosowa Przecież nad kandydatura mi spodziewa się pan zamieszania awantury kontrowersji ostry być może na dysku Jakieś nieprzewidzianych Patrząc na to co się działo na komisji sądzę że na sali plenarnej będzie okoliczność do tego żeby Za promować swoją aktywność Przed kamerami Więc podejrzewam że