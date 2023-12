Poseł PiS rzucał gromami. "Kłamiecie, kłamiecie, jeszcze raz kłamiecie"

- Ja mam pytanie do pana Kosiniaka-Kamysza, do pana Włodzimierza Czarzastego, Donalda Tuska, Szymona Hołowni. Jak to się stało, że wy udzieliliście poparcia dla ustawy, w której lobbing aż czuć na kilometr? - zapytał poseł, ale kolejne jego pytanie przerwały szumy i komentarze dochodzące z sejmowych ław opozycji.