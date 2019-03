Poseł PiS rozwiódł się z żoną. Zarzucała mu romans i napaść

Poseł PiS Łukasz Zbonikowski jest już po rozwodzie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, Sąd Okręgowy w Toruniu orzekł o rozwiązaniu jego małżeństwa z Moniką Zbonikowską. Kobieta wystąpiła o rozwód po tym, jak dowiedziała się o romansie męża z asystentką. Zarzucała mu też pobicie. Sąd umorzył jednak postępowanie.

Wcześniej sprawa rozwodowa - jak ustaliła Wirtualna Polska - została przeniesiona z sądu we Włocławku do Sądu Okręgowego w Toruniu. Aż dwudziestu trzech sędziów z Włocławka wyłączyło się ze sprawy. Poseł PiS zarzucał części z nich stronniczość.

Doszło do naruszenia nietykalności

Żona posła PiS twierdziła, że we wrześniu 2015 r. polityk miał się na nią rzucić, gdy oświadczyła, że występuje o rozwód z powodu jego romansu. Kobieta zeznała, że poseł PiS miał wykręcać jej rękę i kilka razy uderzyć. Skierowała prywatny akt oskarżenia w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Toruniu uznał, że na bicie nie ma wystarczających dowodów. Przyznał jednak, że doszło do naruszenia nietykalności osobistej kobiety, że była szarpana i mąż wykręcał jej rękę. Równocześnie sąd stwierdził, że te czyny są znikomo szkodliwe społecznie i sprawę umorzył.

Przepis na żonę

Monika Zbonikowska złożyła kasację od wyroku do Sądu Najwyższego. Łukasz Zbonikowski od początku nie przyznawał się do winy. W "Gazecie Wyborczej" kobieta opowiadała o "przepisie na żonę", jaki stworzył poseł Zbonikowski. - Żona ma być ładna, żeby seks nie był przymusem. Niewysoka, z płaską głową, żeby można było na niej postawić szklankę z piwem. Do tego posłuszna, inteligentna i w miarę majętna. Powinna być katoliczką – by wiedziała, gdzie jej miejsce. Dobrze, aby była naiwna, bo uwierzy w co trzeba – miał napisać w przepisie poseł PiS.