Poseł PiS chce sprawdzić majątek Kazimierza Marcinkiewicza. Chodzi o alimenty

Były premier w rządzie PiS Kazimierz Marcinkiewicz ma kłopoty z powodu niepłacenia alimentów. Wkrótce jego problemy mogą być jeszcze większe. Poseł PiS wystąpił do ministra sprawiedliwości w sprawie osób uchylających się od płacenia alimentów. - Trzeba sprawdzić majątki osób takich jak pan Marcinkiewicz – mówi Kazimierz Matuszny w rozmowie z Wirtualną Polską.

Poseł PiS postuluje, by zaostrzyć przepisy, które dotyczą egzekwowania alimentów i uchylania się od ich płacenia. Napisał już w tej sprawie do ministra sprawiedliwości. - Zgłaszają się do mnie panie, których mężowie jeżdżą drogimi samochodami, a oficjalnie są na zasiłku dla bezrobotnych . Ukrywają dochody. Trzeba wprowadzić zasady prześwietlania majątku takich osób, sprawdzić, co tak naprawdę mają i w razie potrzeby zajmować ich dobra - mówi poseł Matuszny.

I dodaje: Mamy przykład pana Marcinkiewicza. Obnosi się ze swoim majątkiem, a zalega z alimentami. Trzeba z tym skończyć i doprowadzić do tego, by kobiety szybciej otrzymywały zaległe pieniądze. Obecnie niektóre sprawy trwają latami.

Poseł w interpelacji pyta ministerstwo sprawiedliwości jakie nowe rozwiązania przygotowuje i zamierza wprowadzić, by przeciwdziałać niepłaceniu alimentów. Postuluje także zmianę prawa tak, by szybciej i sprawniej zasądzać alimenty.

Od miesięcy trwa medialna wojna między byłym premierem w rządzie PiS a jego byłą żoną. Do tej pory to Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz składała sądowe pozwy. Ostatnio jednak to on zapowiedział wystąpienie na drogę sądową, nazywając byłą żonę stalkerką i twierdząc, że specjalnie doprowadziła do wypadku samochodowego.