Poseł odpowiada wicepremier Emilewicz. Zaprasza na kawę

Wicepremier Jadwiga Emilewicz (Porozumienie), podsumowując w TVN24 sytuację po wyborach, skrytykowała ministra Janusza Kowalskiego za jego opinię w mediach społecznościowych. Kowalski napisał na Twitterze, że "czas na rozbicie wielkomiejskich księstewek PO" i "czas na realizację obietnic - twardy kurs na dokończenie reform, a nie złudne umizgi do obozu III RP" oraz

- Czeka nas rozmowa z miastami, z mieszkańcami miast, bo to powinniśmy wyciągnąć konsekwencje także bardzo detaliczne z tych wyborów. Poseł Kowalski jest jednym z wiceministrów, jest jednocześnie bardzo młodym politykiem i rozumiem, że jego temperament sprawia, że powiedzenie trzech zbyt ostrych, zdecydowanie zbyt ostrych zdań sprawia, że cytuje go redaktor Piasecki w TVN, co podnosi jego rozpoznawalność - powiedziała Jadwiga Emilewicz w czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" TVN24.