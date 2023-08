Poseł odpowiada Kaczyńskiemu: "Ten człowiek jest opętany"

Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu dla tygodnika "Sieci", w którym po raz kolejny mówił o Donaldzie Tusku. Prezes PiS stwierdził m.in., że lider Platformy Obywatelskiej wystawił Polskę Rosji poprzez likwidację jednostek wojskowych. - Gdy Lech Kaczyński bił na alarm, wzywał świat do działania, Tusk padł na kolana przed Putinem - ocenił Kaczyński. Do zarzutów szefa partii rządzącej odniósł się poseł PO Marcin Kierwiński. - Tego się nawet nie da słuchać. Ten człowiek jest chory z nienawiści. Ten człowiek jest naprawdę opętany - mówił polityk opozycji w programie "Tłit" WP. Kierwiński podkreślił, że Kaczyński nie ma żadnej oferty dla Polaków. - Jedyne, co mu zostało, to atakować konkurentów politycznych - wskazał poseł.

Rozwiń