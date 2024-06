Poseł Konfederacji wypalił w studiu WP. "Pani von der Leyen, idziemy po panią"

- Wynik ten jest po prawie 4 proc. wyższy niż w wyborach samorządowych. Można powiedzieć, że 50 proc. poparcia zwiększyliśmy podczas kampanii wyborczej. Po raz pierwszy Konfederacja będzie miała swoich europarlamentarzystów. Pani Ursulo von der Leyen, idziemy po panią - stwierdził poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa w programie "Wieczór wyborczy" w WP. Historyczny wynik Konfederacji odbił się szerokim echem. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka po raz pierwszy będzie miała swoich przedstawicieli w Brukseli. W programie wyborczym WP Mulawa nie gryzł się w język i zapewnił, że Konfederacja zrobi wszystko, by odsunąć Ursulę von der Leyen od UE. Na pytanie dziennikarza WP Patrycjusza Wyżgi o to, co dokładnie mu chodzi, Mulawa stwierdził, że w PE potrzebne są natychmiastowe zmiany. - Będziemy próbowali ją wymienić na osobę, która będzie stabilizować UE. Tego brakowało przez ostatnie 10 czy 20 lat. To była twarda polityka biznesowa, gdzie Polska nie odgrywała roli podmiotowej, tylko przedmiotowej. Wybrano panią Ursulę von der Leyen do tego, by później przez pięć lat gnębiła Polaków i szukała jedynie interesu niemieckiego - zakończył.