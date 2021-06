Poseł KO o ustaleniach Wirtualnej Polski "Ławka Ziobry jest bardzo krótka"

We wtorek Wirtualna Polska ujawnił protokół z wysłuchania Łukasza Piebiaka w konkursie na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego wynika, że nie usłyszał on od członków KRS żadnego pytania, które pozwoliłoby sprawdzić jego kompetencje. Piebiak w konkursie pokonał sędziów z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym w wojewódzki sądach administracyjnych. O komentarz w tej sprawie Agnieszka Kopacz poprosiła gościa programu WP "Newsroom" Michała Szczerbę. - Po pierwsze ławka Ziobry jest bardzo krótka. Solidarna Polska to są, że tak powiem, politycy z drugiego szeregu jeśli chodzi o przygotowanie do różnych funkcji państwowych. Po drugie Piebiak jest bardzo zasłużony dla Ziobry. Był jego wiceministrem i tak naprawdę własnymi rękoma ustawiał ten neo-KRS - powiedział poseł KO. Szczerba przypomniał, że Piebiak miał również stać na czele grupy hejterskiej biorącej na cel polskich prawników. - To wszystko pokazuje tą wielką patologię i kadry PiS-owskie, z których oni chcą rekrutować nowy wymiar sprawiedliwości - stwierdził.