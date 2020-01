Poseł Adam Szłapka donosi na TVP. "Nielegalne finansowanie PiS i kampanii wyborczej partii"

Adam Szłapka złożył do prokuratury donos na TVP. Poseł i przewodniczący Nowoczesnej uważa, że telewizja nielegalnie finansowała kampanię wyborczą PiS. Miała jego zdaniem nieodpłatnie świadczyć usługi reklamowe na rzecz partii i komitetu wyborczego.

Szłapka: TVP to media usłużne władzy

. - Widzimy, że telewizja publiczna to narzędzie do niszczenia ludzi. To media usłużne władzy. Wielokrotnie byłem w Rosji, przez jakiś czas mieszkałem w Ukrainie. I wiem, że to nie są standardy europejskie, tylko standardy wschodnie - argumentował.