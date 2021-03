Pościg w Strzegomiu za bmw. 26-latek próbował potrącić policjantów [WIDEO]

Policjanci, którzy patrolowali teren miasta Strzegom (województwo dolnośląskie), zauważyli na jednej z ulic jadące bmw. Kierowca, gdy zobaczył mundurowych, zawrócił i znacznie przyspieszył. Wtedy funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej i wyjaśnić przyczyny takiego zachowania kierowcy.

"W momencie, gdy mundurowi zbliżyli się do auta, które zamierzali zatrzymać, włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe. Wówczas kierujący bmw zwolnił, a następnie ponownie gwałtownie przyspieszył i ignorując polecenia do zatrzymania pojazdu, rozpoczął ucieczkę" - przekazał mł. asp. Przemysław Ratajczyk z KPP w Świdnicy.

Gdy policjanci zatrzymali bmw, wtedy kierowca wjechał swoim pojazdem w blokujący radiowóz. Przepchnął go i znów zaczął uciekać. Szaleńczy rajd został zakończony kilka ulic dalej. Wtedy też policyjny samochód znów zablokował drogę bmw.

Strzegom. Policyjny pościg za bmw

Kierowca bmw to 26-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego. Mężczyzna był poszukiwany celem ustalenia jego miejsca pobytu w związku z prowadzonymi czynnościami. On i 20-latka trafili do aresztu. Usłyszeli już zarzuty.