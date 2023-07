Pościg pod Legnicą. Dopadli przemytników imigrantów

Nielegalni przemytnicy imigrantów zatrzymani na A4. Pod koniec zeszłego tygodnia policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, współpracując ze strażnikami granicznymi z Legnicy i Zgorzelca, pełnili służbę na autostradzie ukierunkowaną na zwalczanie nielegalnej migracji. Nagle na terenie powiatu legnickiego wydali sygnały do zatrzymania się dwóm kierowcom, którzy zlekceważyli te polecenia. Kierujący pojazdami renault i fiat z dużą prędkością zmierzali w stronę niemieckiej granicy, łamiąc przy tym przepisy ruchu drogowego i stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Służby ruszyły w pościg za uciekinierami, a nagranie z tej akcji w we wtorek udostępniła Straż Graniczna. Na nagraniu można zauważyć, że do pościgu dochodzi na ruchliwej drodze. Następnie dochodzi do zatrzymania i ujawnienia nielegalnych imigrantów w środku renault. Policja przekazała, że fiatem i renault podróżowało trzech Polaków, w wieku 20, 23 i 46 lat, którzy organizowali siedmiu cudzoziemcom pochodzącym z Indii, nielegalne przekroczenie polsko-niemieckiej granicy. "Policja i Prokuratura z Bolesławca przedstawiła trzem zatrzymanym Polakom zarzuty organizowania Hindusom przekroczenia polsko-niemieckiej granicy wbrew przepisom. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8" - poinformowała policja.