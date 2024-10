Pościg jak z filmu akcji. Uciekinier staranował policjantów

Do pościgu doszło na drodze między Bartoszycami a Rodnowem. Funkcjonariusze ruszyli za kierowcą osobówki po tym, jak nie zatrzymał się on do kontroli drogowej. W czasie ucieczki m.in. staranował jednego z policjantów, który wpadł na maskę auta, a także doprowadził do dachowania.