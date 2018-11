Porywali i dostali 5 mln zł okupu. Policja wpadła na ich trop przez niezapłacony rachunek

Śledczy ze śląskiej prokuratury oskarżyli czterech gangsterów o porwanie trzech osób, za które otrzymali prawie 5 mln zł okupu. Być może przestępstwa uszłyby im na sucho, gdyby nie chciwość jednego ze współpracowników szajki.

Do serii porwań doszło w latach 2014-2017. 13 listopada 2017, ubrani w policyjne mundury i kominiarki gangsterzy, podając się za funkcjonariuszy policji, zatrzymali żonę jednego z podbeskidzkich biznesmenów. Poprosili ją, aby przeszła z nimi do ich nieoznakowanego renault scenic. Tam obezwładnili kobietę i wywieźli ją do wynajętego domu w Bielsku-Białej.