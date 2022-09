Porwanie dziedziczki miliardera. Jest prawdopodobny sprawca, nie wiadomo, co z kobietą

W związku ze sprawą zatrzymany został 38-letni Cloth Abston. Policja znalazła czarny samochód SUV na parkingu, położonym tuż obok jego mieszkania. Według "New York Times" świadkowie widzieli go w samochodzie. Sąsiedzi twierdzą też, że Abston był widziany, jak sprzątał i czyścił wnętrze tego pojazdu. Jego telefon komórkowy logował się w miejscu zdarzenia w piątkowy ranek. Trop, który skłania śledczych do wskazywania go jako prawdopodobnego sprawcy, jest znalezienie pary butów niedaleko miejsca, w którym biegała zaginiona nauczycielka. Podobne sandały nosił podejrzany.