Pojechała świętować zakończenie szkoły. Tragiczny finał zabawy

Nurkowie przeszukali prawie każdy zbiornik wodny w pobliżu. Jeden z członków sześcioosobowego zespołu, 48-letni Nick Rinn, natrafił na przewrócone do góry kołami auto, potwierdził numery rejestracyjne i zaobserwował, że wewnątrz jest ludzkie ciało. - Wynurzyłem się na powierzchnię, zadzwoniliśmy do służb i do rodziny - powiedział nurek "The Post", dodając, że samochód udało się wytropić za pomocą sonaru.