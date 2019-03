Porwanie Amelki w Białymstoku. Znaleziono auto porywaczy

25-letnia matka i jej 3-letnia córka zostały porwane w Białymstoku. Dwaj mężczyźni siłą wciągnęli je do samochodu. Auto zostało wypożyczone na nazwisko ojca dziewczynki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to on może stać za porwaniem. Policja uruchomiła Child Alert.

Porwana 3-letnia Amelka (KWP Białystok)

Jak poinformował Wirtualną Polskę rzecznik prasowy policji nadkomisarz Tomasz Krupa, do porwania doszło ok. godziny 10 pod blokiem nr 47 na Dziesięcinach w Białymstoku. Kobieta spacerowała po osiedlu ze swoją 3-letnią córką Amelią oraz babcią.

W pewnym momencie podjechał samochód - Citroenem C4 Picasso o numerze rejestracyjnym BL 60803. Dwóch zamaskowanych napastników wysiadło z auta i siłą wciągnęli do środka 25-letnią kobietę i jej dziecko.

Policja

W związku ze sprawą uruchomiono Child Alert - system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka. Jego celem jest jak najszybsze poinformowanie społeczeństwa za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów o zaginionym lub uprowadzonym małoletnim. Na czas funkcjonowania Child Alert ws. uprowadzenia Amelki uruchomiono call center pod nr 995. Tu można przekazywać wszystkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionych.

Amelka ma niebieskie oczy i jasne, kręcone włosy. Przed porwaniem były upięte w kok. Dziewczynka miała na sobie różową kurtkę, szarą czapkę z pomponem, szare spodnie i granatowe buty.

Policja znalazła samochód porywaczy Z początkowych informacji wynikało, że napastnicy wyjechali z Białegostoku w kierunku zachodnim. Jednak jak się dowiedzieliśmy, samochód znaleziono na terenie Białegostoku. Został porzucony przez porywaczy - 2 mężczyzn.

Na miejscu pracuje policja. Samochód miał zostać wypożyczony w Łomży na nazwisko ojca dziecka. To on miał zlecić porwanie. Z informacji PAP wynika, że znęcał się nad żoną.

google maps

Początkowo podawano, że mężczyzna jest obywatelem Niemiec, ale policja zdementowała te informacje. Funkcjonariusze twierdzą, że chodzi o Polaka, ale wiadomo, że posługiwał się również niemieckim numerem telefonu. Sąsiedzi babci porwanej kobiety twierdzą, że 25-latka studiowała wcześniej w Niemczech.

Policja bierze również pod uwagę, że porywacze opuścili miasto innym środkiem transportu, np. pociągiem.

Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zapewnił, że jest w stałym kontakcie z Komendą Główną Policji ws. uprowadzenia.

Policja publikuje zdjęcie porwanej dziewczynki

KWP Białystok

Nie wiadomo, gdzie teraz mogą przebywać porwane osoby. Trwa obława na porywaczy, zarządzono blokady dróg. Policja wykorzystuje psy tropiące. Powiadomiono służby graniczne, na wypadek gdyby chciano wywieźć dziecko i kobietę z Polski. Uruchomiono system Child Alert.

Policja podkreśla, że najważniejsze jest uwolnienie porwanych i prosi wszystkich o pomoc w znalezieniu matki i dziewczynki.

