Porwali i wywieźli do lasu. Motyw: walizka z 5 mln złotych

Wywieźli do lasu i torturowali

Zdarzenie miało miejsce w lutym 2021 roku w Ostrzeszowie, w województwie wielkopolskim. Bartosz F. został uprowadzony, gdy opuszczał swój dom. Porywacze pokazali mu odznaki, które wyglądały jak policyjne, oraz przedmioty przypominające broń. Zmusili go do wejścia do samochodu i wywieźli do lasu. Tam związali go, bili i grozili śmiercią. Żądali, by wskazał miejsce ukrycia pieniędzy należące do jego kolegi, adwokata z Ostrowa Wielkopolskiego, Michała D., który w tym czasie przebywał w areszcie.