Porwał syna. Jest poszukiwany Ogólnopolskim Nakazem

Na początku grudnia ub. roku ojciec zabrał Leona z przedszkola. Od tego czasu pani Natalia rozpaczliwie szuka dziecka. Mimo że do odebrania chłopca został wyznaczony kurator, to kobieta czuje się osamotniona w walce o syna.



- Marek nie kontaktował się ze mną przez prawie rok - opowiada "Gazecie Lubuskiej" pani Natalia, matka czteroletniego Leona. - Syn zaczął do niego mówić na pan, tak, jak do wszystkich innych ludzi na ulicy. Nie pamiętał ojca – tłumaczy. Mężczyzna jest poszukiwany Ogólnopolskim Nakazem Poszukiwań.

Natalia poznała swojego byłego partnera w 2013 roku. Na początku znajomości mężczyzna był opiekuńczy. Jego stosunek do kobiety zmienił się, kiedy zaszła w ciążę. - W 10 tygodniu ciąży wyszło na jaw, że Marek ma drugą twarz - opowiada. - Wtedy pierwszy raz mnie pobił. Dostałam po twarzy, po żebrach. Później wziął mnie do toalety i uderzył moją twarzą o toaletę. Następnego dnia głaskał mnie po głowie. Mówił, że przecież wiem, że to moja wina, po co go denerwuje – relacjonuje kobieta.