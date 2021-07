Porwana 6-latka w rękach policjanta. "Chcę do tatusia" [WIDEO]

USA. Porwał 6-latkę sprzed domu. Wszystko widział świadek

Na nagraniu widzimy, jak 40-letni Robby Wildt klęczy z rękami w powietrzu. Za nim stoi jeden z funkcjonariuszy, który zaczyna skuwać porywacza. Drugi funkcjonariusz - to do jego munduru doczepiona jest kamera - pochodzi do samochodu i wyciąga z auta przerażoną 6-latkę.