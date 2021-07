Białystok. Uprowadził żonę i córkę. Jest wyrok sądu

Do bezprawnego pozbawienia wolności 26-letniej wówczas żony oskarżonego wraz z ich 3-letnią córką Amelią doszło 7 marca 2019 roku w Białymstoku na jednym z osiedli. Jak informowała wtedy policja, dwaj sprawcy siłą wepchnęli kobietę wraz dzieckiem do ciemnoniebieskiego citroena, a następnie odjechali. Po kilkuset metrach porzucili pojazd i przesiedli się do innego samochodu.