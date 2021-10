Poruszenie po artykule WP. Dziennikarz zdradza szczegóły

Andrzej Złotnik zmarł po zatrzymaniu przez policję. Gdy prokuratura w Kielcach umorzyła postępowanie, nie docierając do kluczowych świadków, jego bracia zaczęli własne śledztwo. Jeden z nich sam jest funkcjonariuszem. Tragiczną historię w poruszającym artykule opisał dziennikarz Wirtualnej Polski Tomasz Molga. W programie "Newsroom" WP odsłonił kulisy powstawania materiału - opowiedział m.in. o dotarciu do dowodów w sprawie (przede wszystkim o nagraniach, na których widać jak policjanci dociskają kolanem zatrzymanego) oraz kluczowych świadkach, którzy nie zostali nawet przesłuchani przez prokuraturę. Nasz reporter rozmawiał też z kobietą, która tamtego dnia wezwała policję i która do dziś obwinia się o śmierć mężczyzny - mówi, że po jej telefonie zginął człowiek.