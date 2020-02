Poruszający wpis premiera: "Ta rozmowa na zawsze zostanie w mojej pamięci"

W czasach komunizmu z Żołnierzami Niezłomnymi siedziała na ławie oskarżonych. Jej brata został zamordowany przez sowiecki sąd polowy. Daniela Sowa wolność odzyskała dzięki Janowi Olszewskiemu. Teraz relacjonuje, że sędziowie w wolnej Polsce na procesie rehabilitacyjnym zachowywali się tak, jak ci komunistyczni prowadzący jej proces 30 lat wcześniej.

Z okupantami walczył on już od 1941 roku, a po wkroczeniu armii sowieckiej rozpracowywał działania Milicji Obywatelskiej. Od 1953 roku przez 9 lat ukrywał się w zbudowanym przez siebie bunkrze leśnym. Po odkryciu kryjówki "Dąb" został skazany na dożywocie. Po warunkowym zwolnieniu wniósł o sprawę ws. rehabilitacji, ale sędziowie nie uznali za zasadne, aby odwołać wyrok komunistycznego państwa z początku lat 60. W 2007 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył Andrzeja Kiszkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, jednak mężczyzna za życia nie doczekał się sprawiedliwego wyroku.

"W trakcie naszej rozmowy Pani Daniela podkreślała, że sędziowie w wolnej Polsce w latach 90. na procesie rehabilitacyjnym zachowywali się tak, jak sędziowie komunistyczni prowadzący jej proces 30 lat wcześniej. To dla niej znak ciągłości dawnego systemu. Systemu, przez który sama wiele wycierpiała" - relacjonuje premier Mateusz Morawiecki.

Pani Daniela wyszła z więzienia wcześniej, a zawdzięczała to Janowi Olszewskiemu. Bo to właśnie on w latach 60. był jej obrońcą i walczył o wyciągnięcie jej z więzienia.