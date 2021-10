Poruszający reportaż WP. Prof. Wojciech Maksymowicz: jestem wstrząśnięty

"Ludzie. Na Granicy" to reporterska relacja dziennikarza Wirtualnej Polski Patryka Michalskiego spod strefy stanu wyjątkowego. Nasz redakcyjny kolega przedstawił w niej m.in. historię Irakijczyka, który utknął w mokradłach kilkanaście kilometrów od Sokółki. Mężczyzna skarżył się na ból w klatce piersiowej. Po udzieleniu podstawowej pomocy trafił do szpitala, ale nie na długo. Kilka godzin później został wypchnięty na białoruską granicę. Fragment nagrania pokazaliśmy w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prof. Wojciechowi Maksymowiczowi (Polska 2050). - Chwała, że to pokazujecie, bo chodziło o to, by tego nie widzieć. Jestem wstrząśnięty takim podejściem. (...) Mówienie, że uchodźca to jest ktoś, komu nie możemy pomagać, to bzdura. To jest propaganda - propaganda, która zabija - stwierdził prof. Maksymowicz.