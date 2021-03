Poruszająca historia 75-latki. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk interweniuje

Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk opisała w programie "Tłit" poruszającą historię 75-letniej, samotnej, utrzymującej się z renty po mężu kobiety, która zadzwoniła do niej, błagając o interwencję. Kobieta wyszła pewnego dnia do lekarza z mieszkania, które wynajmuje od 12 lat, a kiedy wróciła, okazało się, że nie może do niego wejść, ponieważ włamała się do niego właścicielka. Kobieta została wyrzucona na bruk. Obecnie przebywa w ośrodku interwencyjnym, spędziła pierwszą noc w noclegowni dla bezdomnych kobiet. To o tyle niebezpieczne, że kobieta - mimo podeszłego wieku - wciąż nie została zaszczepiona na koronawirusa.

