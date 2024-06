Portrety Putina na ulicach Korei Północnej. Dyktator Rosji z wizytą w Pjongjangu

Korea Północna gotowa na przyjazd Władimira Putina. Amerykańska agencja Associated Press udostępniła nagrania Rosjan z Pjongjangu, gdzie już od lotniska po centrum stolicy roi się od rosyjskich flag i portretów z podobizną dyktatora. Nagrania Rosjan mają najczęściej charakter propagandowy. Putin spotka się z Kim Dzong Unem, by omówić współpracę wojskową między Moskwą i Pjongjangiem. Oczekuje się, że dojdzie do rozmów, które pogłębią sojusz obu reżimów w obliczu nasilających się napięć między dyktatorami a Waszyngtonem i resztą państw NATO. Agencja AP twierdzi, że chodzi o porozumienie, w ramach którego Pjongjang dostarcza Rosji amunicję na wojnę w Ukrainie, oczekując w zamian wsparcia gospodarczego i pomocy technologicznej. Wszystkiemu uważnie przygląda się administracja Bidena, monitorująca zagrożenia stwarzane przez północnokoreańską broń jądrową i program rakietowy. Co ciekawe, Putin ostatni raz odwiedził Koreę Północną 24 lata temu, gdy zjawił się tam jako nowy prezydent Rosji.