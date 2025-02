Porozumienie Ukraina-USA. "To jest bardzo dobra informacja"

Ukraina porozumiała się z Amerykanami w sprawie wydobycia minerałów - To jest bardzo dobra informacja - komentował Wojciech Kolarski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Tylko Ameryka jest w stanie przedstawić takie gwarancje, które pozwolą na zachowanie suwerenności i niepodległości Ukrainy - ocenił szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Przypomniał, że Polska po upadku komunizmu zabiegała o amerykańskie inwestycje nie tylko ze względów gospodarczych, ale także ze względu na polityczny wymiar inwestycji. - Nasze stanowisko jest stałe i niezmienne. Rosja nie może wygrać tej wojny. Co się za tym kryje? Ukraina zachowuje swoją suwerenność i traktat pokojowy jest zawarty na takich warunkach, które sprawiają, że pokój będzie sprawiedliwy. A jeśli będzie sprawiedliwy, to będzie trwał i nie pozwoli na to, żeby wybuchła kolejna wojna, jeszcze bardziej krwawa - dodał.

