Gowin chce dymisji trzech członków rządu. Kaczyński mówi "nie"

Porozumienie już oficjalnie wycofuje rekomendację dla trzech członków rządu. To kolejny ruch koalicjanta PiS po wyrzuceniu posłów nielojalnych wobec Jarosława Gowina. Jednak nie zanosi się na to, by doszło do dymisji. Na to nie ma zgody prezesa PiS i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - wynika z nieoficjalnych informacji.

