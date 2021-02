Nie będzie dymisji, będzie awans. Chodzi o wiceministra Zbigniewa Gryglasa

Jak dowiedziała się WP, wiceminister Zbigniew Gryglas nie zostanie zdymisjonowany. Wręcz przeciwnie. Dostanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych nowo tworzony departament – nadzoru. Konieczna do do tego zmiana statutu ministerstwa, została już podpisana przez wicepremiera Jacka Sasina i trafiła do premiera Mateusza Morawieckiego.

Nie będzie dymisji Zbigniewa Gryglasa, będzie awans Źródło: Andrzej Hulimka / Forum , Fot: RM, Andrzej Hulimka / Forum