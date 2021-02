Kryzys w Porozumieniu. Bielan atakuje Gowina. "Miał przejąć obowiązki głowy państwa"

Trwa konflikt w Porozumieniu. W piątek Prezydium Zarządu partii zdecydowało o zawieszeniu 8 członków, w tym m.in. Jacka Żalka, Zbigniewa Gryglasa, Michała Cieślaka i Włodzimierza Tomaszewskiego i zawnioskowało o ich wyrzucenie z partii. W sobotę Krajowy Sąd Koleżeński wykluczył polityków z formacji. Wszyscy z nich weszli w ostatnim czasie w konflikt z Jarosławem Gowinem, nie uznając go za lidera.

Konflikt w Porozumieniu. Bielan o "nielegalnych decyzjach" Gowina. Mówi o zemście

Teraz PAP dotarł do listu Bielana do członków "Porozumienia Jarosława Gowina".

"Obserwując ostatnie wydarzenia, wielu z was zadaje sobie pytanie o sytuację i miejsce naszej partii na scenie politycznej. To w pełni zrozumiałe. Wiem, jakie są wasze nastroje, jak duża niepewność jutra. Spór w Porozumieniu toczy się bowiem nie tylko w wymiarze formalnoprawnym. Przede wszystkim, dotyczy on kierunku politycznego naszego ugrupowania" - napisał Bielan w liście.