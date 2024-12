Porównali rządy PiS i PO‑PSL. Stworzyli "indeks dobrego rządzenia"

Fundacji Batorego opracowała autorski wskaźnik pozwalający ocenić jakość rządów. Ekspert wyjaśnia, że indeks nie ocenia efektywności, a styl rządzenia. - Tworząc indeks, ocenialiśmy raczej umiejętność zarządzania państwem tak, by sprzyjało to demokracji, partycypacji i transparentności. Innymi słowem, by państwo było przyjazne dla obywateli - wyjaśnił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. SGH Grzegorz Makowski.