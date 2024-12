Prawda na temat konta prezesa PiS. Pojawił się film

Na filmie możemy zobaczyć, jak politycy zastanawiają się nad pierwszym wpisem, który ostatecznie proponuje Mariusz Błaszczak, nawiązując do swojej inauguracji na X. Ale to nie koniec. Zgromadzeni w nagraniu oglądają konwencję Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dyktuje, co ma znaleźć się na jego profilu - głównie w odniesieniu do deklaracji Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Fogiel wszystko zapisuje i publikuje w imieniu Kaczyńskiego.