"Cała Polska naprzód". Wpadka sztabu Trzaskowskiego

"Cała Polska naprzód" - pod takim hasłem w sobotę odbyła się konwencja prezydencka Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego w Gliwicach. Ma to być hasło wyborcze obecnego prezydenta Warszawy w 2025 roku. Sztab polityka KO nie dopilnował jednak wszystkich formalności, z czego skrzętnie skorzystał PiS. O co chodzi?

"uż dziś widać, że wszystkie struktury państwa i służby pracują, żeby Tusk miał swojego prezydenta i absolutnie żadnej kontroli. Potrzebna jest pełna mobilizacja, żeby zatrzymać operację "słup Tuska". Proszę Was o wielką, niespotykaną dotąd aktywność w sieci. Będę tu z Wami" - czytamy we wpisie Kaczyńskiego, do którego kierowany jest użytkownik po chęci wejścia na stronę calapolskanaprzod.pl.