Nawrocki o sobie: "nie tylko chłopak z siłowni"

Po tych słowach jednak zaapelował do obecnych, by nie postrzegać go jedynie jako chłopaka z siłowni, podkreślając, że jest doktorem historii i przywiązuje dużą wagę do wartości, czego przykładem jest czytanie Biblii wieczorem.

Nawrocki odniósł się również krytycznie do konwencji Platformy Obywatelskiej w Gliwicach, którą oglądał w drodze do Lublina. Opisał wystąpienie premiera Donalda Tuska jako "stand up", a Rafała Trzaskowskiego nazwał "Rafałem z ratusza", co skłoniło go do szukania różańca w kieszeni.