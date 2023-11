Porównał Dudę do Jaruzelskiego. Oburzenie w studiu

Polityk Koalicji Obywatelskiej w odpowiedzi próbował tłumaczyć, co dokładnie miał na myśli, porównując Andrzeja Dudę do gen. Jaruzelskiego. - Analogia jest taka, że pan prezydent Duda jasno mówi, że będzie bronił władzy pisowskiej i na to nie może być zgody. Pan prezydent powiedział w swoim wystąpieniu, że będzie bronił dorobku ostatnich ośmiu lat. To czego będzie bronił? Bicia kobiet pałkami przez tajniaków? Tego, że deptaliście Konstytucję? Tego kolesiostwa? - dopytywał Marcin Kierwiński.