Poroszenko do prezydenta Macrona: Emmanuelu, przyjedź do Kijowa, czekamy na ciebie

Zełenski do Szwajcarów: w waszych bankach są pieniądze tych, którzy wywołali tę wojnę, pomóżcie z nimi walczyć

W nagranym przemówieniu Ukraiński prezydent, zwrócił się do protestujących w Bernie przeciwko rosyjskiej inwazji Szwajcarów, dziękując im za przekazane wsparcie. Do rządzących miał jednak inny przekaz. "W waszych bankach znajdują się pieniądze tych, którzy wywołali tę wojnę. Pomóżcie z nimi walczyć. (...) Byłoby dobrze, by pozbawić ich tych przywilejów" - oświadczył.