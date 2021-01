Poronin. Samochód wjechał w pociąg. Jedna osoba ranna

Do wypadku na przejeździe kolejowym w Misiagach w Poroninie doszło we wtorek rano - ok. 8.30 - informuje serwis 24tp.pl. Auto, którego kierowca prawdopodobnie nie zdążył wyhamować na śliskiej nawierzchni, uderzyło w bok pociągu relacji Gdynia - Zakopane. Samochód odbił się od jednego z wagonów i wylądował w rowie.