Porażka Ryszarda Czarneckiego. Traci miejsce w Parlamencie Europejskim

Dodał, że to "bardzo jasne zadanie". - Będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się szanowni państwo jednoczyć. I nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa, do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych - jest otwarta - oświadczył Kaczyński.