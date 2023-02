Porażająca skala zniszczeń. USA pokazały zdjęcia satelitarne z Turcji

Tureckie media nie mają wątpliwości. Seria trzęsień ziemi z początku tygodnia były jednym z najbardziej śmiercionośnych trzęsień ziemi na świecie od ponad dekady. Potwierdzają to również najnowsze zdjęcia satelitarne udostępnione przez Amerykanów. Agencja Associated Press pokazała zdjęcia amerykańskiego koncernu technologicznego Maxar Technologies, na których można zobaczyć aktualny stan miasta Antiochia, pełnego niegdyś rzymskich i bizantyjskich zabytków. Liczne bloki i domy zostały zrównane z ziemią. Wciąż zdarzają się momenty zawaleń naruszonych konstrukcji budynków. Strażacy i ratownicy z całego świata cały czas odnajdują pod gruzami żywe osoby, jednak z każdą godziną dramatycznie wzrasta liczba ofiar kataklizmu. W Turcji od kilku dni pracują polscy ratownicy, którzy uratowali już co najmniej 10 osób. Każda minuta ma teraz znaczenie, by spod gruzów udało się wyciągnąć jak najwięcej poszkodowanych.