Popularny ksiądz odchodzi z Kościoła. Rzecznik Archidiecezji Lubelskiej komentuje

"Radykalne zmiany budzą euforię, ale przejściową. Często mają też drugie dno" - napisał na Twitterze ks. Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej. Skomentował w ten sposób zapowiedź odejścia z kapłaństwa lubianego przez wiernych ks. Łukasza Kachnowicza, duszpasterza akademickiego z Lublina.

"Kapłaństwo nie jest umową o pracę. Zgadza się na nie dorosły człowiek, który przyjmuje blaski i cienie tej posługi, trwając w wierności Chrystusowi. Często odchodzący ksiądz używa argumentów, że wyzwoliła go ta decyzja, jak długo do niej dojrzewał, jak bardzo jest teraz szczęśliwy. Jest to próba racjonalizacji dramatu, który rozegrał się i rozgrywa w życiu księdza rezygnującego z kapłaństwa. Radykalne zmiany budzą euforię, ale przejściową. Często mają też drugie dno" - czytamy we wpisie ks. Adama Jaszcza.

"Wiele osób gratulowało ks. Kachnowiczowi podjętej decyzji. To tak, jak by pogratulować mężowi, że nie dochowuje wierności swojej żonie. Wierność jest czymś fundamentalnym nie tylko w małżeństwie, ale także w kapłaństwie. Bijącym brawo odchodzącemu kapłanowi proponuję ponowną refleksję nad relacjami łączącymi Jezusa i Jego uczniów" - napisał ks. Jaszcz.

"Będę żył jak inni ludzie"

O radykalnej zmianie, jaka zaszła w jego życiu, poinformował ks. Łukasz Kachnowicz we wtorek w nocy na Facebooku. W środę to potwierdził. Poinformował, że opuścił plebanię i przeprowadził się do mieszkania w bloku. "Od najbliższej niedzieli nie będę wykonywał czynności kapłańskich. Będę żył i pracował jak inni świeccy ludzie" - napisał. Zapewnił też, że nie ma depresji i do swojej decyzji dojrzewał od dłuższego czasu. "Czy bałem się tej decyzji? Cholernie! Kiedyś zresztą usłyszałem w pewnej rozmowie: jakie odejście, przecież nie dasz sobie rady, co ty będziesz robił?! Wiecie co mi pomogło? Siłownia" - napisał.