Poprze aborcję do 12. tygodnia? Jest deklaracja Hołowni

Szymon Hołownia, jeden z dwóch liderów Trzeciej Drogi, był pytany w programie "Tłit" o to, jak zagłosowałby w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego (aborcja dozwolona do 12. tygodnia ciąży). - Będę przeciw. Uważam, że to powinno być rozstrzygnięte w referendum. Zagłosowałbym za przywróceniem tego stanu (prawnego – red.), jaki był przed haniebnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast będę zapewne mniejszością w swoim klubie. U nas każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem, a nie z moim - deklarował. Hołownia zadeklarował później, że będzie głosował za wprowadzeniem związków partnerskich, ale przeciwko małżeństwom jednopłciowym. - Najpierw powinniśmy zająć się związkami partnerskimi (…). W tej sprawie (małżeństw jednopłciowych - red.) być może powinniśmy rozpisać kolejne referendum, bo to jest bardzo poważna zmiana - podsumował.

Rozwiń