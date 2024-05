Brutalny atak w Sopocie. Kolega ofiary próbował odwrócić jego uwagę

Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala, natomiast zatrzymany 37-latek trafił do policyjnej celi. - Na podstawie zebranych dowodów ogłoszono mu zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu u 41-latka i narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara do nawet 5 lat pozbawienia wolności - dodała podkom. Rekowska.