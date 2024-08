"Popłoch na Kremlu". Gen. Skrzypczak mówi wprost po uderzeniu Ukrainy

We wtorek do obwodu kurskiego w Rosji, który sąsiaduje z Ukrainą, weszły siły ukraińskie, które do dziś prowadzą tam walki. Media, powołując się na rosyjskich urzędników doniosły, że na teren Rosji dostało się około 1000 ukraińskich żołnierzy z czołgami i pojazdami opancerzonymi, pod osłoną dronów i artylerii.