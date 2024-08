Ochraniają prezesa PiS. W tle są rekordowe kwoty

Dla porównania w pierwszym roku rządów PiS w 2016 r. przychody spółki wyniosły 3,5 mln zł. Rok później 3,6 mln zł, podobnie w 2018 r. W 2019 r., a więc w roku wyborów wzrosły do 4 mln zł, by w kolejnych 12 miesiącach spaść do poziomu 3,1 mln zł. W 2021 r. przychody Grom Group urosły do kwoty 3,9 mln zł; w 2022 r. już 6,1 mln zł. I jak już pisaliśmy - w ubiegłym roku osiągnęły rekordowy poziom 6,4 mln zł.