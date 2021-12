Mogą być nawet deportowani z Wysp. Dotyczy też Polaków. Są nowe zasady

Jak wynika ze statystyk brytyjskiego MSW, do końca września 2021 roku wpłynęło 6,2 mln wniosków, z czego rozpatrzono 5,8 mln. Obywatele Polski złożyli 1,125 mln wniosków, co jest drugą co do wielkości liczbą - po obywatelach Rumunii. Łącznie około 76 proc. wniosków złożonych przez obywateli polskich zakończyło się przyznaniem statusu osoby osiedlonej.