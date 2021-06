Wielka Brytania. Status osoby osiedlonej. Mija termin składania wniosków

- Chcę, aby było jasne: nie będziemy przedłużać terminu. Mówiąc prościej, przedłużenie terminu nie jest rozwiązaniem samym w sobie, aby dotrzeć do tych ludzi, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, a my po prostu znaleźlibyśmy się w sytuacji, gdzie za jakiś czas znowu bylibyśmy proszeni o ponowne przedłużenie, co tworzyłoby jeszcze większą niepewność - wyjaśnił Kevin Foster, wiceminister spraw wewnętrznych.