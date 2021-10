Zmiany zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii. Dotyczą większości obywateli UE

1 października w życie wchodzą nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. Od dziś dla większości obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski, wjazd do Zjednoczonego Królestwa będzie możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu. Do tej pory obywatelom Wspólnoty wystarczało okazanie dowodu osobistego. Są jednak wyjątki.