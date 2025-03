Ponomariow ocenił politykę Putina. "Nawet Polska jest zagrożona"

- Ten świat jałtańsko-poczdamski kończy się dopiero teraz. Co będzie, to my jeszcze nie wiemy. Dopiero jesteśmy obserwatorami. To będzie zupełnie inny świat - ocenił prof. Władimir Ponomariow, rosyjski fizyk i opozycjonista. Co czeka Europę w najbliższej dekadzie? Dziennikarz WP Patrycjusz Wyżga rozmawiał w programie "Didaskalia" o polityce Putina i aktualnych zmianach geopolitycznych. Władimir Ponomariow stwierdził, że porządek jałtańsko-poczdamski, ustanowiony po II wojnie światowej, właśnie teraz dobiega końca, a świat stoi przed nieznanym, nowym ładem. Ekspert przyznał, że jesteśmy świadkami końca pewnej ery w stosunkach międzynarodowych, a kierunek, w którym podąży świat, zależy od działań i decyzji podejmowanych przez społeczność międzynarodową w obliczu obecnych wyzwań. Co jego zdaniem czeka Polskę? - Teraz okaże się, jakie układy powstaną. Wielu ludzi znajduje się w stanie zagrożenia. Polska też jest zagrożona. Dlatego, że jest liderem Europy Wschodniej i znajduje się zbyt blisko konfliktu - dodał. Obejrzyj cały odcinek programu "Didaskalia" na platformie YouTube.