"Poniżej oczekiwań". Kwaśniewski gorzko o wynikach jednej partii

- Doceniam wysiłek kampanijny, co zrobili ludzie Lewicy, co zrobiły dziewczyny na Lewicy, to było wspaniałe, sam mogłem to oglądać z bliska. Ale wynik jest poniżej moich oczekiwań - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską były prezydent Aleksander Kwaśniewski. - Cieszę się, że będą w parlamencie, że są niezbędną częścią koalicji demokratycznej, jeżeli będzie przejmowała rządy, natomiast sam wynik procentowy oczywiście chciałbym, żeby był lepszy, bo wierzyłem, że będzie to wynik dwucyfrowy, ale to cena polaryzacji, która się w Polsce dokonuje - podkreślił. Kwaśniewski przyznał, że nie głosował w referendum, gdyż uważał uje za "wehikuł wyborczy". - Jeżeli chcielibyśmy poważnie przeprowadzić debatę referendalną, to referendum powinno odbywać się osobno. Tutaj było widać, że referendum to jest proste wyłożenie tych strachów, które chce użyć PiS, żeby budować swój elektorat i to była czytelna manipulacja - powiedział.

