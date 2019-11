WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze krzysztof szczerski + 3 podróże służbowekancelaria prezydentawybory prezydenckie 2020 Sylwester Ruszkiewicz 1 godzinę temu Ponad 600 tysięcy na zagraniczne podróże służbowe ministra Krzysztofa Szczerskiego Jak ustaliła Wirtualna Polska, szef gabinetu prezydenta Polski Krzysztof Szczerski od początku 2017 roku do końca września br. odbył 100 zagranicznych podróży służbowych. M.in. odwiedził Australię, Nową Zelandię, Senegal, Indie i Panamę. Międzynarodowe wojaże prezydenckiego ministra kosztowały podatników 663 165,29 zł. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Na służbowe podróże szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego wydaliśmy ponad 600 tysięcy (PAP, Fot: Wojciech Olkuśnik) Szczerski to rekordzista wśród prezydenckich ministrów jeżeli chodzi o zagraniczne wyjazdy. Pytana przez nas Kancelaria Prezydenta udostępniła nam dane jedynie od początku 2017 roku do końca września 2019 roku. Dlaczego? - Dokumenty dotyczące delegacji zagranicznych w 2016 r. oraz wcześniejszych stanowią dokumentację archiwalną i znajdują się w Archiwum Prezydenta RP – twierdzi prezydenckie biuro prasowe. Minister w ciągłej podróży Jak wynika z odpowiedzi Kancelarii Prezydenta, we wspomnianym okresie Szczerski odbył 100 delegacji zagranicznych. Jeździł zarówno sam, jak i towarzyszył prezydentowi Dudzie. Wśród państw, które odwiedzał sam są m.in. Australia, Nowa Zelandia, Senegal, Tanzania, Chile, Argentyna, Indie, Panama, Brazylia i kilkukrotnie USA. prezydent.pl Podziel się W delegacji z prezydentem był m.in. w Izraelu i Palestynie, Meksyku, Etiopii, Wietnamie, Kuwejcie czy Afganistanie. Zagraniczne wojaże ministra uwzględniając diety, hotele i bilety lotnicze kosztowały łącznie 663 165,29 zł. - W 2017 r. - 250 766,93 zł. W 2018 r. - 274 268,88 zł, w 2019 r. - 138 129,48 zł – informuje WP biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Są to kwoty, które dało się odtworzyć na podstawie rachunków, dokumentów i faktur. Zobacz także: Szczerski przegrał wyścig o fotel wiceszefa NATO. Jacek Sasin tłumaczy - W zakresie przelotów specjalnych, nie można przyporządkować do jednego członka kierownictwa kosztu przelotu całej delegacji towarzyszącej prezydentowi.

Delegacje zagraniczne zostały sfinansowane ze środków budżetowych zaplanowanych w ustawie budżetowej - informuje WP prezydenckie biuro prasowe. Latał sam i towarzyszył prezydentowi Od początku 2017 roku do końca września 2019 roku Szczerski w sumie był 286 dni w zagranicznych delegacjach: 132 dni spędzał sam w podróży służbowej, 154 dni był za granicą towarzysząc prezydentowi w oficjalnej delegacji. - Delegacje zagraniczne pana ministra Krzysztofa Szczerskiego wiążą się bezpośrednio z podwójną funkcją, jaką pełni w strukturze Kancelarii Prezydenta – tj. Szefa Gabinetu Prezydenta, jak i sekretarza stanu odpowiedzialnego za obszar polityki zagranicznej. Obok roli głównego doradcy prezydenta w kwestiach polityki zagranicznej, minister pełni także oficjalne funkcje w gremiach międzynarodowych. Minister reprezentuje również prezydenta podczas licznych uroczystości i wydarzeń o charakterze międzynarodowym – argumentuje Kancelaria Prezydenta. Ministrowie też w delegacji Pozostali prezydenccy ministrowie - w porównaniu do Krzysztofa Szczerskiego - wypadli zdecydowanie skromniej. Adam Kwiatkowski odbył 51 zagranicznych delegacji - koszt: 335 713,35 zł. Sekretarz Stanu Wojciech Kolarski odbył 21 delegacji zagranicznych - koszt: 88 943,55 zł. Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska 11 delegacji - koszt: 35 843,1 zł. Andrzej Dera ma na koncie 6 zagranicznych delegacji - koszt to 33 647,97 zł. Paweł Mucha odbył jedynie 3 delegacje, których koszt wyniósł 10 143,07 zł. A rzecznik prezydenta Błażej Spychalski wyjechał na 8 delegacji - ich koszt to 6 362,67 zł. Z kolei Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch odbył 81 delegacji zagranicznych. Koszt - 280 806,95 zł (w okresie 2015-2019 ). Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące